Noslin, protagonista assoluto della vittoria della Lazio sul Lecce, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare il successo e il momento della squadra: “È normale che ci sia tanto entusiasmo nel gruppo, è bravo l’allenatore a coinvolgere tutta la squadra. Siamo una buona squadra. Non potrei chiedere di meglio”.

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