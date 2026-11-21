Lazio, Noslin a LSC: "C'è entusiasmo. Bravo l'allenatore a coinvolgere tutti"
21.11.2026 18:04 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Noslin, protagonista assoluto della vittoria della Lazio sul Lecce, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare il successo e il momento della squadra: “È normale che ci sia tanto entusiasmo nel gruppo, è bravo l’allenatore a coinvolgere tutta la squadra. Siamo una buona squadra. Non potrei chiedere di meglio”.
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