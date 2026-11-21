Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Lecce i due marcatori Noslin e Frattesi sono stati protagonisti di un simpaticissimo siparietto pubblicato dal club sui propri canali social. Il centrocampista romano ha usato il premio MVP per 'chiamare' il migliore in campo della sfida.

La chiamata è stata indirizzata al reparto di competenza https://t.co/enMLj7DuFw — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 21, 2026