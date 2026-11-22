Dopo il Torino è in arrivo un filotto di big match per la Lazio, tra cui anche il derby con la Roma e la Supercoppa Italiana contro l'Inter (22 dicembre a San Siro) Proprio sulla finale si è espresso Gattuso in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce, che mantiene i biancocelesti al primo posto in classifica in solitaria. Di seguito le sue dichiarazioni.

"La Supercoppa per me è un regalo, io non c'entro nulla. Non è un impiccio, anzi. È una coppa. Manca un mese, pensa se possiamo pensare alla coppa. Quando arriverà, ci penseremo. Stai lì, provi a giocartela, giochi contro una squadra che sta dettando legge. Adesso recuperiamo due giorni e poi da martedì iniziano a preparare la sfida contro il Torino".

Pubblicato il 21/11