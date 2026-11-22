TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Continua il siparietto a distanza tra Gennaro Gattuso e Davide Frattesi. Il centrocampista della Lazio è tornato sull’importanza avuta del tecnico negli ultimi mesi: "Siamo tipo migliori amici, ci scanniamo continuamente però gli voglio veramente bene. Quando dico che m’ha salvato la vita, è la verità. In un momento di dubbio, in cui poche persone credevano in me, lui ha avuto fiducia. Mi ha ridato entusiasmo, è una persona all’interno di un cerchio stretto, per cui farei qualsiasi cosa".

Non si è fatta attendere la risposta di Gattuso, che pochi minuti dopo in conferenza stampa ha replicato così alle parole di Frattesi: "Io non ho salvato la vita a nessuno. Lui è un capoccione, esagera sempre. Ha bisogno d'affetto, come tanti giocatori. Ha bisogno anche di prendere le mazzate nei denti, vuol giocare come dice lui. Il merito su quel che sta facendo è suo. Sono contento che abbia fatto gol di sinistro. Sono contento di tutti, sono felice di allenarli. Oggi mi dispiace che Dele abbia fatto 11 minuti, meriterebbe molto di più. Tanti altri meriterebbero di fare qualche minuto in più, si allenano in un modo incredibile".

Pubblicato il 21/11