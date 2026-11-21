Al termine della partita tra Lazio e Lecce è intervenuto in conferenza stampa Davide Frattesi che ha parlato anche del calciodi rigore non fischiato per il fallo subito nel secondo tempo.

"A me piace questo tipo di direzione di gara. È chiaro che però quando il fallo è troppo netto, il rigore vada fischiato. Oggi non era così netto, ma col Parma sì. Se devo scegliere, opto per questa linea. Però con più attenzione ai contatti, altrimenti si rischia di fare come a Fifa Street, che non c’erano falli".