Lazio-Lecce la chiude Frattesi al 90’, la GR Sports lo esalta: “Clamoroso” - FOTO
21.11.2026 17:58 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Quinto gol in campionato per Davide Frattesi. Una nuova vittoria della Lazio porta ancora la firma del centrocampista, questa volta autore del terzo gol biancoceleste per chiudere la partita dopo la doppietta di Noslin. Delizioso il pallonetto dal limite per beffare Falcone, gesto tecnico celebrato anche dalla sua agenzia. “Un pallonetto clamoroso” scrive infatti la GR Sports sui social, celebrando il gol del numero 16.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.