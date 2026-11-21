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Un'altra vittoria importantissima per la Lazio che, dopo la pausa per le Nazionali, torna all'Olimpico e non sbaglia. Doppietta di Noslin e rete bellissima di Frattesi che fissano il punteggio sul 3-0 finale.

Al termine della gara questa l'analisi dell'ex biancoceleste Behrami ai microfoni di Dazn: "La Lazio è una squadra che al di là delle assenze ha la capacità di essere diretta, di andare in profondità. Ogni reparto ha chiaro cosa deve fare e prescindere da chi gioca tutti sanno il loro compito. Gattuso ha fatto qualcosa di importante".

"La capacità di lavorare di Gattuso è venuta fuori nel momento adatto quando nessuno se lo aspettava. Hanno trovato la quadra giusta e Gattuso ha trovato il gruppo che aveva voglia di assorbire la sua mentalità. Quelli che entrano hanno fame".

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