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Al termine di Lazio - Lecce, Gattuso è intervenuto ai canali ufficiali del club per commentare la vittoria dei biancocelesti: “Dimmi quando è una partita facile? Non esistono. Ci hanno messo in difficoltà i primi 10/15 minuti, quando si abbassava Reda e i due braccetti. Ci chiudevano le giocate, dopo sulle seconde palle squadra troppo verticale. Il primo tempo abbiamo avuto sei o sette calci d’angolo. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, mi ha sorpreso la mentalità ancora una volta. Abbiamo trovato spazio dentro nel secondo tempo, dovevamo andare più verticali anche noi. Anche Noslin, al di là dei gol, ha sbagliato tanto oggi”.

“C’era Pedraza al 70° che non ne poteva più. Non ero preoccupato, oggi abbiamo cambiato tre giocatori che non hanno mai giocato insieme, ma quando vedi come si allenano in settimana ci sta che uno può giocare meno bene ma questa squadra c’ha gamba e lo hanno dimostrato”.

“La soddisfazione più grande, merito loro. Il fatto di farsi trovare pronti e giocare partite in questo modo è una grande soddisfazione. Alla fine quando le cose vanno bene, perché nel secondo tempo abbiamo rischiato poco e li abbiamo tenuti là, fai fatica a cambiare quando è così. Ti viene il braccino. La motivazione è questa. In quel momento non sapevo chi togliere perché vedevo una squadra ben messa in campo”.

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