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Un assist da vedere e rivedere. Nella vittoria della Lazio contro il Lecce c'è anche il tacco geniale di Taylor, che ha servito Noslin per il gol del 2-0. Ne ha parlato Gattuso in conferenza stampa, a cui è stato chiesto un paragone con uno dei campioni del passato con cui ha giocato al Milan. Tra tutti ha nominato Rui Costa. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Io ho giocato con otto palloni d'oro nella mia carriera. Taylor vede cose che gli altri non vedono. Gli altri avrebbero tirato di piattone, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Nel mio modo di pensare il calcio, quella giocata non m'è passata neanche per l'anticamera del cervello. Dico Rui Costa, dai".

Pubblicato il 21/11