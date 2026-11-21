Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Davide Frattesi ha analizzato la vittoria contro il Lecce nella conferenza stampa post-partita. Ecco le risposte del calciatore biancoceleste ai cronisti presenti all'Olimpico:

Hai la sensazione di questo cambio regolamentare abbia tolto la possibilità di dare calci di rigori quando un giocatore viene sgambettato?

"A me piace questo tipo di direzione di gara. È chiaro che però quando il fallo è troppo netto, il rigore vada fischiato. Oggi non era così netto, ma col Parma sì. Se devo scegliere, opto per questa linea. Però con più attenzione ai contatti, altrimenti si rischia di fare come a Fifa Street, che non c’erano falli".

Dove volete arrivare?

"Arrivare a quaranta punti (ride, ndr). Il mister ti entra in testa, anche prima di entrare in campo. È un leader naturale, non ha bisogno di fare scenate. Tu lo segui senza averne paura. Ci trasmette questo tipo di mentalità, ci chiede non troppe cose ma delle cose che poi riusciamo a portare in campo al 100%. Meglio averne 10 che 100 e poi fare casino. Stiamo recependo bene quello che lui vuole, e credo che poi in campo si veda bene".

Mentalità?

"Delle cose sono cambiate, però è un percorso anche quello. Un percorso che ci sta portando piano piano ad avere mentalità vincente, che è quella di una squadra che sul 2-0 vuole fare il 3. Dobbiamo andare sempre a 100 all’ora, non dobbiamo fare calcoli".

Firmi per 10 gol? Hai giocato con un compagno così complementare come Taylor?

"Facciamo che non ti rispondo, ste cose portano sfiga (ride, ndr). Taylor è complementare al massimo. Lui ha delle caratteristiche in cui io faccio più fatica, e viceversa. Capisce quando darti la palla, come farlo. È dinamico come me, è tanta roba".

Come vanno i litigi col mister?

"Tipo migliori amici, ci scanniamo continuamente però gli voglio veramente bene. Quando dico che m’ha salvato la vita, è la verità. In un momento di dubbio, in cui poche persone credevano in me, lui ha avuto fiducia. Mi ha ridato entusiasmo, è una persona all’interno di un cerchio stretto, per cui farei qualsiasi cosa".

Se fossi stato Marotta avresti ceduto Frattesi alla Lazio?

“Ma io so Frattesi (ride, ndr).Ogni società fa delle valutazioni. Io faccio il giocatore, ci sono dirigenti che sono tenuti a fare delle scelte. Ognuno credo che lavori per fare il meglio possibile, è normale che non si possano azzeccare tutte le scelte. È talmente lunga ancora, vedremo a fine campionato. Sono stato talmente bene lì, per me potevano fare quel che volevano”.

Ispirato a Totti?

“È stata una cosa abbastanza istintiva. Mi si è allungata un po’, ho detto ‘ci provo’. Quando facciamo i tiri col mister, io provo a fare il pallonetto, poi mi insulta. Adesso che l’ho fatto avrò qualche bonus, ma tanto continuerà così”.