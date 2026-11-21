Frattesi e Taylor è una coppia che sta sorprendendo in tutta la Serie A. Due centrocampisti completi che sono una dlele chiavi di una Lazio che è prima in classifica in solitaria per un'altra settimana. Al termine del successo dei biancocelesti contro il Lecce, è intervenuto in conferenza stampa Frattesi per parlare della sua collaborazione con l'olandese.

"Taylor è complementare al massimo. Lui ha delle caratteristiche in cui io faccio più fatica, e viceversa. Capisce quando darti la palla, come farlo. È dinamico come me, è tanta roba".