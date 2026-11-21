Lazio, Frattesi e l'intesa con Taylor: "Noi complementari. Insieme..."
21.11.2026 19:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Frattesi e Taylor è una coppia che sta sorprendendo in tutta la Serie A. Due centrocampisti completi che sono una dlele chiavi di una Lazio che è prima in classifica in solitaria per un'altra settimana. Al termine del successo dei biancocelesti contro il Lecce, è intervenuto in conferenza stampa Frattesi per parlare della sua collaborazione con l'olandese.
"Taylor è complementare al massimo. Lui ha delle caratteristiche in cui io faccio più fatica, e viceversa. Capisce quando darti la palla, come farlo. È dinamico come me, è tanta roba".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.