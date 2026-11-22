Lazio, nessuno meglio di Frattesi: il record in Serie A
22.11.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Nuovi record battuti ancora una volta dalla Lazio, nuovi traguardi raggiunti nuovamente dai singoli biancocelesti. Ride anche Davide Frattesi dopo la gara contro il Lecce e non solo per aver finalmente trovato il primo gol da fuori area. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, dalla sua prima stagione in Serie A nel 2020/2021 a oggi nesssun centrocampista ha segnato più gol di Frattesi, arrivato a quota 27 come Lorenzo Pellegrini.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.