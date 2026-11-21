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Alla vigilia della gara contro il Frosinone, il tecnico del Milan Ruben Amorim è stato interpellato anche sull'uscita del videogioco GTA 6. Nella risposta, il portoghese ha citato l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso a cui è stata chiesta la stessa cosa prima del Lecce. Di seguito le sue parole.

“GTA VI? Lascio rispondere al mio amico mister Gennaro Gattuso. No, ragazzi, non mi interessa. Devono essere pronti. Se non sono pronti, un altro prenderà il loro posto. Non importa chi sia, quindi non sono preoccupato. Credo che non sappia nemmeno Luka Modric cosa sia. Quindi, mister Gattuso, penso abbia detto tutto".