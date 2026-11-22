Al termine della partita tra Lazio e Lecce è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso per commentare la prestazione e il rendimento di Gustav Isaksen.

"Isaksen? È un piacere lavorare con lui, ha risolto i suoi problemi. Quest'estate l'abbiamo perso per un po', è un giocatore che riesce a fare delle cose in velocità. Ha la terza marcia con la palla al piede. Ha preso gusto a far gol, e anche a far assist. Ha fatto una partita incredibile anche con la Danimarca".

Pubblicato il 21/11