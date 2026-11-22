Lazio, Gattuso esalta Isaksen: "Ha risolto i suoi problemi. Ora..."
22.11.2026 06:50 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Al termine della partita tra Lazio e Lecce è intervenuto in conferenza stampa Gennaro Gattuso per commentare la prestazione e il rendimento di Gustav Isaksen.
"Isaksen? È un piacere lavorare con lui, ha risolto i suoi problemi. Quest'estate l'abbiamo perso per un po', è un giocatore che riesce a fare delle cose in velocità. Ha la terza marcia con la palla al piede. Ha preso gusto a far gol, e anche a far assist. Ha fatto una partita incredibile anche con la Danimarca".
Pubblicato il 21/11
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.