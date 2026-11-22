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Continua a stupire la Lazio di Gattuso che torna a vincere e lo fa nel miglior modo possibile, con una prestazione convincente e tre gol, doppietta di Noslin e rete di Frattesi, che stendono il Lecce. Un successo che, tra l’altro, vale una serie di primati importantissimi ai biancocelesti.

Sono infatti 32 i punti dopo 12 giornate con ben 10 vittorie e 2 pareggi esattamente come nella stagione 2017/2018. 2,67 la media punti, meglio dei biancocelesti hanno fatto solo Barcellona e Arsenal nei Top 5 campionati europei.

Non solo, sono appena 9 i gol subiti che permettono a quella della Lazio di essere la migliore difesa della Serie A.

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Pubblicato il 21/11