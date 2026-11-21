Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio vince contro il Lecce e, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, ottiene un altro successo, confermandosi almeno per un'altra settimana in vetta alla classifica di Serie A. A mettere la firma sul tabellino, per due volte, Noslin, a cui si è aggiunta la rete di Frattesi per il 3-0 finale. Tra una settimana, i biancocelesti saranno impegnati contro il Torino nella tredicesima giornata di Serie A, ma prima di proiettarsi alla prossima sfida, è il momento di decretare il migliore in campo. Potrete farlo nel sondaggo de Lalaziosiamonoi.it (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO).