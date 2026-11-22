Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Lazio ancora prima in classifica. La vittoria contro il Lecce (3-0) suggella il primato della squadra di Gattuso, che ha risposto alla grande sul campo dopo la sosta per le nazionali. Tra una settimana ci sarà la sfida contro il Torino, che anticipa un filotto di big match tra cui il derby e la Supercoppa.

Per sabato, Gattuso dovrebbe recuperare solamente Zaccagni, almeno per la panchina. Il capitano è fermo dalla gara contro il Cagliari per una lesione muscolare: nei prossimi giorni farà un tentativo per tornare ad allenarsi in gruppo. Non ci saranno invece Marusic, Tavares e Sutalo, che si rivedranno solo più avanti.

All'Olimpico ha ripreso a giocare Gudmundsson, anche se solo per un piccolo spicchio di gara nel finale (aveva segnato, ma in fuorigioco). È subentrato pure Rovella: mancava da quasi tre mesi, dell'infortunio al polpaccio contro il Genoa (30 agosto). Cataldi non era al meglio per un problema all'adduttore, ma comunque in panchina. La ripresa dei lavori è fissata per martedì dopo due giorni di riposo.

Pubblicato il 21/11