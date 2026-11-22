RASSEGNA STAMPA - Isaksen non si ferma più. È un inizio di stagione da sogno per l'esterno della Lazio, totalmente rinato dopo un'estate complicata e la maxi sosta per le nazionali di settembre-ottobre. Il suo exploit è certificato dai numeri: come riportato da Il Corriere dello Sport, il danese ha già preso parte a quattro reti e due assist in campionato, eguagliando lo score complessivo delle sue precedenti annate in Italia. Non siamo nemmeno a dicembre e Gustav è già al top. E da qui posso crescere ancora.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03