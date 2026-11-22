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RASSEGNA STAMPA - Una prima volta dolcissima, come il tocco sotto con cui ha battuto Falcone. Il terzo gol di Frattesi contro il Lecce vale un primato storico nella carriera del centrocampista. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, l'ex Inter ha finalmente realizzato una rete da fuori area, la sua ventisettesima in Serie A

Prima d'ora non c'era mai riuscito. All'Olimpico ha deciso di farlo bellissimo, con un cucchiaio morbidissimo che si è insaccato in porta e che ha chiuso la partita sul 3-0. Si tratta del suo quinto gol in questa stagione, ma il primo in assoluto fuori dall'area di rigore. Gli mancava e lo cercava da tempo, ora è arrivato.