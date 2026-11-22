RASSEGNA STAMPA - Lazio in stile GTA VI sulla prima pagina de Il Corriere dello Sport. "GTA ttuso 32", è il modo in cui il giornale ha aperto la domenica dopo la vittoria di Gattuso contro il Lecce. "32" come i punti in classifica dei biancocelesti, che sono sempre primi da soli a "+2 su Gasp e +4 su Chivu". E poi ancora: "Divertimento Lazio", si legge; e "Meraviglia Noslin", disegnato proprio nello stile del videogioco di cui in tutto il mondo non si parla d'altro da giorni. Dietro di lui anche l'abbraccio tra Frattesi e Rino dopo il 3-0 a Di Francesco. Di seguito l'immagine.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03