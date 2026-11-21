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Ci pensa ancora Tijjani Noslin a mettere la firma sull’elenco dei marcatori in questo straordinario avvio di stagione della Lazio. L’olandese sale con la doppietta segnata al Lecce a quota 6 gol stagionali, migliorando non solo se stesso ma anche il dato del miglior marcatore della stessa stagione tra i biancocelesti (Isaksen e Pedro a 5). È però un altro il dato significativo nelle statistiche dell’olandese.

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Quando Noslin segna la Lazio non perde mai. Il dato è evidente: nelle otto gare di Serie A in cui l’olandese ha trovato la via del gol i biancocelesti non hanno mai perso. Un gol contro il Torino e un altro contro il Genoa nella sua prima stagione a Formello, poi Lecce, due volte Parma e Cremonese nella scorsa annata, quindi Milan, Venezia, Sassuolo e ancora Lecce in questo primo terzo del nuovo campionato.

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Un bilancio complessivo di 12 gol in queste 10 partite per Noslin, ma soprattutto un bottino di 26 punti su 30 disponibili per la Lazio. Sono arrivate infatti otto vittorie e due pareggi: quando Noslin segna, la Lazio non perde mai.