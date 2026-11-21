L'analisi di Cucchi: "Gran bella Lazio! Voliamo e sogniamo"
21.11.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
“Gran bella Lazio. Tenace, continua, concreta. Vittoria costruita con pazienza e gioco” ha scritto Cucchi su X commentando la prestazione della Lazio, uscita vincente dalla sfida col Lecce. I biancocelesti sono ripartiti col piede giusto, conquistando tre punti preziosissimi che gli permettono di confermarsi in cima alla classifica.
Proseguendo la sua analisi, il giornalista ha aggiunto: “I sostituiti non fanno rimpiangere gli assenti, Noslin migliore in campo. Per la terza settimana la Lazio è capolista da sola. Voliamo e sognamo”.
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