“Gran bella Lazio. Tenace, continua, concreta. Vittoria costruita con pazienza e gioco” ha scritto Cucchi su X commentando la prestazione della Lazio, uscita vincente dalla sfida col Lecce. I biancocelesti sono ripartiti col piede giusto, conquistando tre punti preziosissimi che gli permettono di confermarsi in cima alla classifica.

Proseguendo la sua analisi, il giornalista ha aggiunto: “I sostituiti non fanno rimpiangere gli assenti, Noslin migliore in campo. Per la terza settimana la Lazio è capolista da sola. Voliamo e sognamo”.

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