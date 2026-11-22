Lazio-Lecce, le pagelle dei quotidiani: plebiscito Noslin, applausi per Bela
RASSEGNA STAMPA - La Lazio riparte da una vittoria, superando il Lecce tra le mura amiche. All’Olimpico decidono la doppietta di Noslin e il pallonetto di Frattesi, in una gara mai in discussione nonostante un avvio complesso. La squadra di Gattuso. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Mandas 6.5; Floriani Mussolini 7, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7.5, Belahyane 7.5 (83’ Rovella sv), Taylor 7.5; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6.5), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8
IL MESSAGGERO - Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7.5, Belahyane 7.5 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8
GAZZETTA DELLO SPORT - Mandas 7; Floriani Mussolini 6, Doekhi 6.5, Leite 6.5, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini 6); Frattesi 7, Belahyane 7 (83’ Rovella 6), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru 6). All.: Gattuso 7.5
CORRIERE DELLA SERA - Mandas 7; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 6, Leite 6.5, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini); Frattesi 7.5, Belahyane 7 (83’ Rovella), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson), Noslin 7.5 (83’ Dele-Bashiru ). All.: Gattuso 7.5
TUTTOSPORT - Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini sv); Frattesi 7, Belahyane 7 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri 6.5), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 7.5
LA REPUBBLICA - Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini 6); Frattesi 7.5, Belahyane 7 (83’ Rovella sv), Taylor 7; Isaksen 7 (78’ Cancellieri sv), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson sv), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru sv). All.: Gattuso 8
IL TEMPO - Mandas 6.5; Floriani Mussolini 6.5, Doekhi 7, Leite 7, Pedraza 6.5 (78’ Pellegrini 6); Frattesi 7.5, Belahyane 7 (83’ Rovella 6), Taylor 7; Isaksen 7.5 (78’ Cancellieri 6.5), Pinamonti 6 (88’ Gudmundsson 6), Noslin 8 (83’ Dele-Bashiru 6). All.: Gattuso 8