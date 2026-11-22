Lazio-Lecce, Marcenaro impreciso: e su Frattesi... Le sue pagelle dei quotidiani
22.11.2026 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Qualche errore di troppo e molto impreciso: è questa la sintesi delle pagelle dell'arbitro Marcenaro in Lazio-Lecce. Rimandato da gran parte dei quotidiani, soprattutto per la gestione di alcuni falli da entrambe le parti. Restano tanti anche sul rigore non dato a Frattesi per un presunto fallo di Maleh. Corretto invece annullare il gol di Gudmundsson nel finale per fuorigioco. Di seguito i suoi voti.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 6;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5,5;
TUTTOSPORT - 5,5.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.