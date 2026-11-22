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La Lazio ha vinto ancora. Battuto anche il Lecce all'Olimpico con un netto 3-0, che tiene i biancocelesti da soli al primo posto in classifica. Con un post pubblicato su Instagram, Christos Mandas ha esultato per il decimo successo in dodici giornate in questo inizio di campionato: "Un altro passo importante…", ha scritto. E poi ha ironizzato: "Ora possiamo goderci GTA per un giorno!", aggiungendo un emoji che ride. "Continuiamo!", ha infine concluso. Di seguito le foto.