Lazio da impazzire, solo due squadre meglio nella storia della Serie A
22.11.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Vola oltre traguardi impensabili la Lazio di Rino Gattuso. Decima vittoria su dodici giornate di Serie A, a cui vanno aggiunti i due pareggi contro Milan e Napoli. I biancocelesti hanno conquistato così un bottino di 32 punti, che valgono anche la terza miglior prestazione di sempre nella storia della Serie A. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, meglio ha fatto soltanto la Juventus in due occasioni. Il record risale all’annata 2018/2019 quando i bianconeri fecero 34 punti, il secondo risultato alla stagione 2005/2006 con 33 punti.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.