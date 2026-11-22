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RASSEGNA STAMPA - Vola oltre traguardi impensabili la Lazio di Rino Gattuso. Decima vittoria su dodici giornate di Serie A, a cui vanno aggiunti i due pareggi contro Milan e Napoli. I biancocelesti hanno conquistato così un bottino di 32 punti, che valgono anche la terza miglior prestazione di sempre nella storia della Serie A. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, meglio ha fatto soltanto la Juventus in due occasioni. Il record risale all’annata 2018/2019 quando i bianconeri fecero 34 punti, il secondo risultato alla stagione 2005/2006 con 33 punti.