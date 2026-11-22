Lazio-Lecce, Frattesi scherza dopo il cucchiaio a Falcone: "Brutto?" - FOTO
22.11.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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"Brutto?", chiede Frattesi. Domanda retorica, visto il cucchiaio con cui ha battuto Falcone nel 3-0 contro il Lecce. Un gol bellissimo del centrocampista della Lazio, che ha chiuso i giochi all'Olimpico regalando ai biancocelesti un'altra giornata da primi in classifica da soli. E su Instagram ha scherzato con i tifosi pubblicando le immagini della rete e della sua esultanza con il resto dei compagni. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.