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© foto di Federico De Luca 2026

Continua il programma della dodicesima giornata di Serie A, aperta nella giornata di sabato dalla vittoria della Lazio contro il Lecce per 3-0 e da quella del Como per 2-0 contro il Cagliari. Nel tardo pomeriggio poi il 5-1 della Roma in casa del Parma, quindi in serata la vittoria per 1-0 del Napoli sul Torino.

La Serie A ripartirà con il lunch match della domenica che offrirà la sfida tra Juventus e Venezia, quindi nel primo pomeriggio le sfide tra Bologna e Udinese e tra Sassuolo e Genoa. Nel tardo pomeriggio il Milan ospiterà il Frosinone, quindi in serata la gara tra Atalanta e Inter.

A chiudere il dodicesimo turno di Serie A sarà invece nella serata di lunedì la sfida tra Monza e Fiorentina, in programma alle 20:45 in Lombardia.