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Pedraza parla da leader. Contro il Lecce ha spinto sulla fascia, cercando di fare il massimo per non far rimpiangere Tavares. La vittoria finale per 3-0, la decima della Lazio in dodici giornate di campionato, certifica la sua prestazione positiva. Dopo di che con un post su Instagram lo spagnolo ha caricato tutto l'ambiente e fatto i complimenti ai suoi compagni: "Grande partita della squadra. Testa al lavoro. Daje, tutti insieme". Di seguito le immagini.