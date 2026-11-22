Lazio, Gattuso divora Inzaghi: abbattuto un altro record
22.11.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Continua a volare la Lazio, ancora imbattuta dopo dodici giornate di Serie A. Cade anche il Lecce, ko allo stadio Olimpico sotto i due colpi di Noslin e quello di Frattesi. Restano in testa alla classifica i biancocelesti, che divorano intanto un altro record. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la squadra di Gattuso ha superato il risultato raggiunto da quella di Inzaghi nel 2017/2018, quando nelle prime dodici giornate la Lazio perse una sola gara. A portata invece il traguardo del 1972/1973, con tredici giornate senza ko.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.