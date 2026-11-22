Prima la Lazio, poi GTA VI. Il post su Instagram di Kenneth Taylor dice tutto: "Game mode: always on". La prima foto è tra le più belle, con la fascia di capitano al braccio dopo l'uscita dal campo di Isaksen contro il Lecce. Poi un paio di immagini del suo personaggio sul videogioco appena uscito e di cui parla tutto il mondo. È sempre pronto a 'giocare' e si vede: negli occhi di tutti i tifosi è rimasto l'assist di tacco per il 2-0 di Noslin. E nei commenti lo esaltano. Di seguito il post.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03