DIRETTA PRIMAVERA - Lazio-Milan 0-1, conclusione alta di Mennea
Sabato 22 novembre 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (Roma)
LAZIO-MILAN 0-1 (9' Angelicchio)
LAZIO U20: D'Alessio; Ciucci, Battisti (46' Bagordo), Santagostino (77' Milillo), Pernaselci, Gatto, Zangari (46' Morelli), Serra, Montano (77' Mennea), Kovac, Ferrante (65' Elena).
A disp.: Quadrelli, Iovane, Trifelli, Boccardelli, Mecozzi.
All.: Francesco Punzi
MILAN U20: Catalano, Nolli, Tartaglia, Ibrahimovic (66' Domnitei), Geroli (90' Dotta), Anastasio, Angelicchio, Zaramella, Messaoudi, Cullotta, Cisse.
A disp.: Faccioli, Vechiu, Guglielmo, Petrone, Mazzeo, Seedorf, Martini, Colombo, Calvani.
All.: Renna
Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido); Assistenti: Paolo Di Carlo - Domenico Lombardi
Marcatori: 9' Angelicchio (M)
Ammoniti: 25' Zangari (L), 44' Renna (M)
Espulsi: //
90'+4' - Triplice fischio. Seconda socnfitta per la Lazio al Fersini. A vincere è il Milan con il gol di Angelicchio.
90' - Secondo cambio per la squadra di Renna: dentro Dotta per Geroli.
90' - Ci saranno 4' di recupero.
86' - Elena serve un buon pallone per Mennea su corner: il colpo di testa termina alto.
77' - Escono Montano e Santagostino ed entrano Milillo e Mennea.
66' - Serra cerca la conclusione: tiro centrale che Catalano può bloccare.
66' - Cambia anche Renna: esce Ibrahimovic, entra Domnitei.
65' - Fuori Ferrante e dentro Elena per Punzi.
55' - La Lazio di Punzi fatica a creare occasioni pericolose. Il Milan controlla bene l'attacco dei biancocelesti.
46' - Doppio cambio per la Lazio alla ripresa: fuori Battisti e Zangari per Bagordo e Morelli.
46' - Inizia il secondo tempo di Lazio-Milan.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Duplice fischio al Fersini. Il primo tempo si chiude con il Milan in vantaggio.
45' - Ci sarà 1' di recupero.
45' - Ci prova di nuovo Serra, ma il pallone termina alto sopra la traversa.
44' - Ammonito Renna, l'allenatore del Milan, per proteste.
36' - Kovac rischia l'autogol di testa. Il difensore va in anticipo sull'attaccante avversaria, ma per deviare il cross in corner rischia di sorpassare D'Alessio.
27' - Serra a un passo dal pareggi: l'esterno classe 2006 cerca il destroa girare da fuori area, ma la sfera esce di pochissimo.
25' - Pasticcio del Milan: Catalano è costretto a uscire su Zangari che cade a terra, ma per l'arbitro Colelli c'è simulazione e viene ammonito.
20' - Lazio a un passo dal pareggio. Bella triangolazione della squadra di Punzi a sinistra, ma sul cross in mezzo non arriva nessuno.
9' - Gol del Milan. Angelicchio sblocca la partita alla prima chance.Colpevole la difesa della Lazio che lo lascia libero di colpire sul secondo palo.
7' - Ferrante vicino al vantaggio. Il centrocampista della Lazio calcia al volo con il mancino ma non trova la porta.
1' - Inizia la partita: al Milan il primo pallone.
AGGIORNAMENTO10.59 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo al Fersini.
AGGIORNAMENTO 10.45 - Termina il riscaldamento. Le squadre fanno ritorno negli spogliatoi.
Buongiorno amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Milan Primavera, partita valida per l'undicesima gionrata del campionato Primavera 1. La squadra di Punzi viene da tre vittorie consecutivee a Formello non perde da settembre. Il percorso dei biancocelesti li ha portati a pochi punti dalla vetta, mettendosio anche sopra un Milan che a Formello cercherà di risaliree scavalcare proprio la Lazio.