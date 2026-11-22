AGGIORNAMENTO 12.40 - Non solo Zaccagni e Gattuso, anche Belahyane sta seguendo la Primavera da bordo campo. Nuno Tavares si trova, invece, nella pancia del Fersini per delle terapie.

Mentre al Mirko Fersini di Formello va in scena la partita di campionato tra Lazio e Milan Primavera, a bordo campo ci sono tre osservatori speciali a guardare da vicino i ragazzi di Punzi. Gennaro Gattuso, Luigi Riccio e Mattia Zaccagni, infatti, hanno deciso di seguire la sfida dei biancocelesti, prima di mettersi a lavoro sui campi adiacenti. Un'occasione per il tecnico di scrutare qualche giovane talento, oltre al già noto Federico Serra che è ormai parte integrante della Prima Squadra. Buone notizie per quanto riguarda il capitano della Lazio che si è presentato all'uscita dal tunnel con gli scarpini ai piedi.