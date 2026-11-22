Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera,è intervenuto ai microfioni di Sportitalia prima della partita contro la Lazio Primavera per parlare anche degli obiettivi dei rossoneri.

"Siamo due squadre che stanno giocando un buon calcio e veniamo da una serie di risultati utili consecutivi. Il nostro compito è lavorare per i ragazzi e dargli un'identità. Noi guardiamo poco la classifica. La strada giusta è cercare di imporre il nostro gioco. La società e il direttore ci chiedono un calcio propositivo e questodobbiamo fare".