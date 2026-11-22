Lazio, Belahyane festeggia dopo il Lecce: "Un'altra grande vittoria!" - FOTO
22.11.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
"Tornati dalla sosta per le nazionali con una grande vittoria in casa!", firmato Reda Belahyane. Il centrocampista della Lazio ha esultato sui social dopo il successo contro il Lecce per 3-0. Un'altra grande prestazione dell''ex Verona, tornato proprio in settimana dal ritiro con la Nazionale del Marocco, che l'ha convocato dopo due anni. "Forza Lazio", ha poi scritto per chiudere il suo messaggio. Di seguito il post.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.