Lazio, Noslin ancora protagonista: "Quando la fede incontra l'opportunità..." - FOTO
22.11.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Occhi rivolti verso il cielo, come in ogni esultanza. Tijjani Noslin non si ferma più: altri due gol in questo campionato, realizzati nella vittoria della Lazio contro il Lecce per 3-0. Con un post su Instagram, l'olandese ha commentato il successo dell'Olimpico con un messaggio speciale: "Quando la fede incontra l'opportunità. Tutta la gloria appartiene a Lui". Di seguito le foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.