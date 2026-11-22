PRIMAVERA - Lazio, Punzi: "Eone e Landi ci mancheranno. Ma la società..."
22.11.2026 10:55 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Francesco Punzi, allenatore della Lazio Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d'inizio della sfida contro il Milan.
"Siamo pronti. I ragazzi conoscono delle loro qualità. Dobbiamo fare una prestazione di livello, il risultato è una conseguenza. Siamo felici per Eone e Landi che stanno partecipando al Mondiale U-17. Eone ha già segnato 7 gol in 10 partite, è una giocatore che ha inciso, ma la società ha messo a disposizione una rosa lunga, di livelloe quindi riusciremo a superare queste assenze. Abbiamo fiducia nei calciatori che valgono la categoria".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.