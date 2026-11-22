Francesco Punzi, allenatore della Lazio Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia prima del fischio d'inizio della sfida contro il Milan.

"Siamo pronti. I ragazzi conoscono delle loro qualità. Dobbiamo fare una prestazione di livello, il risultato è una conseguenza. Siamo felici per Eone e Landi che stanno partecipando al Mondiale U-17. Eone ha già segnato 7 gol in 10 partite, è una giocatore che ha inciso, ma la società ha messo a disposizione una rosa lunga, di livelloe quindi riusciremo a superare queste assenze. Abbiamo fiducia nei calciatori che valgono la categoria".