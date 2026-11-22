Capello: “Lazio senza fuoriclasse ma dura da affrontare”
22.11.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Continua a volare la Lazio in classifica, ricevendo continui attestati di stima. Tra questi anche quello di Fabio Capello, che ha parlato così della squadra biancoceleste alla Gazzetta dello Sport: “Gattuso ripeto ai suoi di ragionare partita dopo partita e fa bene. La sua squadra, però, ha già una fisionomia definita ed è davvero dura da affrontare. Magari non avrà fuoriclasse come le altre dell’alta classifica, ma ha tanti buoni giocatori e ieri ha saputo sopperire pure a qualche assenza”.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.