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Problemi per Abate. Non solo la sconfitta di misura contro il Napoli, anche diversi problemi fisici che possono complicare la prossima partita contro la Lazio. Al Maradona, infatti, Belghali è uscito intorno al 40' per un problema al ginocchio, lo stesso che aveva accusato durante la sosta con l'Algeria. Nel secondo tempo invece è stato Ismajli a dover lasciare il campo: "Potrebbe essersi rotto un dito della mano”, ha spiegato il tecnico granata in conferenza stampa. Da valutare anche le condizioni di Biraghi, out per un affaticamento muscolare, e la questione relativa a Rodriguez: "Non ho potere", ha detto Abate a fine partita.