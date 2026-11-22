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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Nel corso di una lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport l’ex allenatore Fabio Capello ha parlato delle due romane in testa alla classifica, accomunando Lazio e Roma soprattutto per un particolare. Di seguito le sue parole. “Lazio e Roma hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno”.