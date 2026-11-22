Il rendimento della Lazio passa anche e soprattutto per quello dei singoli. Le 10 vittorie e i 2 pareggi conquistati dalla squadra di Gennaro Gattuso sono il risultato di un lavoro che parte dall'esaltazione delle qualità individuali. La crescita di Belahyane, l'esplosione di Floriani e quella di Tijjani Noslin, ma anche la centralità di Frattesi e Taylor, come la rinascita di Mandas sono il segreto di una squadra che sta rendendo ben oltre ogni più rosea aspettativa.

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PREMIO MVP - La conferma arriva anche dalla Lega di Serie A e dai premi che vengono conferiti al termine di ogni partita. In 12 giornate di campionato, infatti, per 11 volte un calciatore della Lazio è stato premiato come MVP del match. Nella prima di campionato contro il Bologna era toccato a Frattesi, premiato anche dopo la sfida contro l'Udinese. Il centrocampista è stato eguagliato da Isaksen, miglior in campo contro Juventus e Cagliari, e da Mandas, fondamentale contro Venezia e Napoli. Ma non sono tra quelli che ne hanno ottenuti di più. A guidare la classifica, infatti, è forse la sorpresapiù felice di questo inizio di stagione: Tijjani Noslin. L'olandese guarda tutti dall'alto verso il basso con 3 MVP ottenuti. Completano il quadro Nuno Tavares, il migliore secondo la Lega contro il Genoa nella seconda giornata di Serie A, e Kenneth Taylor, decisivo nella vittoria contro il Parma. L'unica volta che un giocatore della Lazio non è stato premiato è in Lazio-Milan, quando è stato premiato Moreira per la sua doppietta.

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I NUMERI DI NOSLIN - Non è un caso che Tijjani Noslin sia il giocatore con più MVP di questa prima parte di campionato. L'ex Hellas Verona con la doppietta contro il Lecce ha già raggiunto la doppia cifra tra gol (6) e assist (4), facendo crescere la sua media realizzativa a 0,67 reti ogni 90'. Noslin segna in tutti i modi. I 3 gol di testa lo rendono uno dei migliori realizzatori nel gioco aereo (solo Bremer e Varela hanno segnato quantoi lui), a questo si aggiungono 2 gol da fuori area e i restanti da rapinaotre d'area. Un attaccante completo? A dirlo sono i numeri del classe 1999 che in 11 partite ha sprecato appena 2 occasioni da rete su 19 conclusioni complessive (2,13 ogni 90'). Ma Noslin non è solo un marcatore. Sono 8 i suoi passaggi chiave in campionato (0,90 ogni 90') e 4 di questi sono stati trasformati in rete, rendendolo il secondo miglior assistman della Serie A, il migliore tra gli attaccanti. Numeri che conferma quanto Noslin sia diventato prezioso in una squadra che vola anche grazie alle sue qualità.