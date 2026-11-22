Gudmundsson non ci sta: cambia il risultato di Lazio-Lecce - FOTO
22.11.2026 14:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lazio-Lecce non è finita 3-0. È questo il pensiero di Albert Gudmundsson, che non ha ancora digerito il gol che gli è stato annullato nel finale. Sarebbe stato il poker dei biancocelesti, con l'islandese che aveva superato Falcone e messo a segno il 4-0, ma in posizione di fuorigioco. Su Instagram, l'ex Fiorentina ha pubblicato il risultato della partita scrivendo '4' al posto di '3': per lui la rete era valida. Di seguito la storia.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.