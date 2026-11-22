Lazio, Taylor nelle vesti del Mago: le pagelle dei quotidiani dopo il Lecce
22.11.2026 13:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Una giocata simile non la si vedeva dai tempi di Luis Alberto dalle parti di Formello. Un colpo di tacco illuminante quello che Taylor ha inventato sull’azione del raddoppio della Lazio contro il Lecce. L’olandese ancora una volta risulta decisivo, conquistandosi anche l’applauso dei quotidiani. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Taylor 7.5
IL MESSAGGERO - Taylor 7
GAZZETTA DELLO SPORT - Taylor 7
CORRIERE DELLA SERA - Taylor 7
TUTTOSPORT - Taylor 7
LA REPUBBLICA - Taylor 7
IL TEMPO - Taylor 7
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.