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Presente a Fiuggi e intervistato da Nexus, il presidente del Senato e tifoso interista Ignazio La Russa ha parlato della situazione della Lazio, prima in classifica ma con lo Stadio Olimpico vuoto per la protesta dei tifosi contro la società. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lo scudetto lo vincerà l'Inter, mi piace però che oggi in testa alla classifica ci sia la Lazio, che era bistrattata e che è l'unica squadra al mondo che da dieci settimane circa in testa alla classifica non ha il pubblico, che protesta contro la società. Ma protestate in un altro modo e andate ad applaudire questi ragazzi che sono in testa alla classifica".