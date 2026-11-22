Noslin trascina la Lazio contro il Lecce: le pagelle dei quotidiani
22.11.2026 13:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Ancora una volta mette il timbro su una vittoria della Lazio un Tijjani Noslin in uno straordinario periodo di forma. Seconda doppietta con la maglia biancoceleste per l’olandese, che trova la porta anche da esterno e si prende gli elogi dei quotidiani. Di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Noslin 8
IL MESSAGGERO - Noslin 8
GAZZETTA DELLO SPORT - Noslin 8
CORRIERE DELLA SERA - Noslin 7.5
TUTTOSPORT - Noslin 8
LA REPUBBLICA - Noslin 8
IL TEMPO - Noslin 8
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.