FORMELLO - Non arrivano buone notizie dal Mirko Fersini di Formello. Nel pre-partita di Lazio-Milan Primavera, vinta di misura dai rossoneri, si è fermato Bruno Galassi per un problema muscolare. Di ritorno dal ritiro della Nazionale Argentina Under 19, il classe 2007 si è infortunato durante ilriscaldamento, trovandosi costretto a dare forfait e ad assistere dalla panchina alla sfida. Nei prossimi giorni si sottoporrà a degli esami strumentali che definiranno in modo più accurato le sue condizioni.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_