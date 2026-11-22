Lazio, Belahyane domina ancora: le pagelle dei quotidiani dopo il Lecce
22.11.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Altra prova da mastino per Reda Belahyane. Dopo il ritorno in nazionale il centrocampista è ancora una volta artefice di una grande gara nella vittoria della Lazio contro il Lecce. E anche i quotidiani gli rendono merito: di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Belahyane 7.5
IL MESSAGGERO - Belahyane 7.5
GAZZETTA DELLO SPORT - Belahyane 7
CORRIERE DELLA SERA - Belahyane 7
TUTTOSPORT - Belahyane 7
LA REPUBBLICA - Belahyane 7
IL TEMPO - Belahyane 7
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.