La Lazio continua a volare più in alto di tutti e non sembra volersi fermare. Con il 3-0 dell'Olimpico contro il Lecce, dopo dodici giornate gli uomini di Gennaro Gattuso sono ancora imbattuti in campionato e in testa alla classifica con 32 punti.

I risultati raggiunti sono il frutto di un gruppo rigenerato dalla cura Gattuso: tutti sono coinvolti nel progetto e pronti a dare il 110% per la causa biancoceleste. All'interno del gruppo, però, alcuni singoli brillano particolarmente. Uno di questi è Kenneth Taylor, leader tecnico del centrocampo della Lazio. L'olandese ha deliziato il pubblico dell'Olimpico con l'ennesima prestazione decisiva, fornendo anche l'assist decisivo per il gol del 2-0 di Tijjani Noslin. Un assist non banale, di tacco, che rievoca bei ricordi ai tifosi biancocelesti.

La stessa dinamica dell'azione ricorda uno dei gol più belli degli ultimi anni realizzati all'Olimpico: il riferimento è al gol del 2-1 di Lazio - Juventus del 2023, con Mattia Zaccagni che riporta la Lazio in vantaggio al termine di un'azione meravigliosa, dove Felipe Anderson dal fondo trova Luis Alberto in area che con un colpo di tacco memorabile regala un pallone che l'arciere alle sue spalle deve solo buttare in rete.