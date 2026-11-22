RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport per Fabio Capello. L’ex allenatore si sofferma anche sulla Lazio, elogiando in particolare il rendimento di Davide Frattesi. Queste le sue parole: “A dirla tutta, così come la Roma a Parma, la Lazio non ha giocato un gran primo tempo, pur andando in vantaggio. Ma quando c’era da soffrire Frattesi ha fatto un recupero eccezionale. Ecco, ancora più dello splendido gol con cui l’azzurro ha chiuso la contesa, queste sono cose a certificare anche la bontà del lavoro di Rino. Va anche detto che il bellissimo pallonetto di Frattesi testimonia, invece, quanto le vittorie stiano dando fiducia a questa squadra”.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele