Lazio-Lecce, altro trionfo di Gattuso: i quotidiani lo esaltano, le pagelle
22.11.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Decima vittoria su dodici gare per la Lazio, ancora imbattuta in campionato. A guidare dalla panchina i biancocelesti Gennaro Gattuso, principale artefice della cavalcata biancoceleste finora in Serie A. Un riconoscimento che arriva anche dai quotidiani, che lo esaltano dopo la gara con il Lecce: queste le sue pagelle.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.